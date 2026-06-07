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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة ليفربول بعد قبول شرط تعاوني

الهلال السعودي
الهلال السعودي
حسن العمدة   -  
محمد سمير

اقترب نادي الهلال السعودي من إنهاء إجراءات التعاقد مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الحالي لنادي ليفربول، لتولي منصب المدير الرياضي داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد موافقة الإدارة على أحد أبرز شروطه الخاصة ببدء العمل المبكر.


وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، وافق الهلال على طلب هيوز بالسماح بوصول عدد من مساعديه إلى الرياض بشكل مبكر، بهدف مباشرة العمل على ملفات التعاقدات الصيفية والإشراف عليها ميدانيًا، إلى حين التحاقه الرسمي بالنادي في سبتمبر المقبل، وهو الشرط الذي كان محل نقاش قبل الوصول إلى اتفاق مبدئي.


ومن المنتظر أن يصل هيوز إلى العاصمة الرياض يومي 14 أو 15 يونيو الجاري لعقد اجتماعات مع إدارة النادي، يستعرض خلالها خطته التفصيلية لإدارة المرحلة القادمة، على أن يبدأ تنفيذ بعض بنودها بشكل فوري عبر فريقه المساعد، قبل عودته لاحقًا لتولي مهامه رسميًا بشكل كامل من مقر النادي.


وأشارت الصحيفة إلى أن سايمون فرانسيس، المدير الرياضي لنادي بورنموث الإنجليزي، سيكون ضمن أبرز الأسماء التي ستنضم إلى فريق عمل هيوز، حيث سيتولى الإشراف على عدد من الملفات المهمة، من بينها ملف الجهاز الفني ومناقشة مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مع الفريق.


وأكد التقرير أن هيوز كان الخيار الأول لإدارة الهلال منذ بداية البحث عن مدير رياضي جديد، رغم دراسة عدة أسماء أخرى، إلا أن القناعة الفنية والإدارية حسمت التوجه نحو التعاقد معه وفريقه.


ويمتلك ريتشارد هيوز خبرة إدارية تمتد لسنوات، حيث عمل مديرًا رياضيًا في بورنموث منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى ليفربول في 2024 لتولي المنصب ذاته خلفًا للألماني يورج شمادتكه، وهو ما يعزز من قيمته الإدارية في مشروع الهلال القادم.

نادي الهلال السعودي الهلال السعودي الإسكتلندي ريتشارد هيوز نادي ليفربول ليفربول

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