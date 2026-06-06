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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يطرق باب باريس.. عرض رسمي لضم ديمبيلي

ديمبيلي
ديمبيلي
حسن العمدة

دخل نادي الهلال السعودي بقوة في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعدما تقدم بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات قوية 

ووفقًا لتقارير صحفية، ينتظر الهلال رد إدارة باريس سان جيرمان لبدء مرحلة المفاوضات الرسمية وتحديد المقابل المالي للصفقة، التي قد تتحول إلى واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي على مستوى العالم.

ويواصل الهلال تحركاته المكثفة لإبرام صفقات من العيار الثقيل، في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق بعد موسم خرج فيه دون تحقيق أي بطولة، وهو ما دفع النادي إلى البحث عن تدعيمات قوية تعيده إلى منصات التتويج.

وتشير التقارير إلى أن إدارة الهلال تدرس الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، يتقدمهم البرازيلي مالكوم والبرتغالي جواو كانسيلو، لتوفير مساحة لقيد صفقات جديدة.

ويُعد ديمبيلي أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية حاليًا، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، كما واصل تألقه على المستوى الفردي ليصبح من أبرز المرشحين للجوائز العالمية.

وخلال الموسم المنقضي، شارك النجم الفرنسي في 40 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، مؤكداً مكانته كأحد أهم عناصر الفريق.

ويستعد ديمبيلي حاليًا للمشاركة مع منتخب فرنسا في منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب لمستقبله مع النادي الباريسي وإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي خلال الأسابيع المقبلة.

نادي الهلال السعودي الهلال السعودي عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان

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