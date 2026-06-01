قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
طلبت الدعاء له.. جد نور إيهاب يدخل العناية المركزة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو.. عيار 21 بكام؟
جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مالكة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
فرج عامر: الأخطاء التحكيمية تتدخل أحيانًا في حسم النهائيات
الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام
مصرع 5 أشخاص و إصابة 2 آخرين في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
حقيقة طلب محمد صلاح بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث داخل معسكر منتخب مصر؟
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات بجنوب لبنان
دراسة صادمة.. النساء أكثر عرضة لإصابات حوادث السيارات بنسبة 60%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: الهلال السعودي رفض ضم محمد صلاح لهذا السبب

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

كشف المهندس فرج عامر عن معلومة جديدة تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن الهلال السعودي رفض فكرة التعاقد معه خلال الفترة الأخيرة.

مستقبل محمد صلاح 

وأوضح فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قرار الهلال جاء ردًا على رفض محمد صلاح عرضًا سابقًا من النادي السعودي، والذي وصفه بأنه كان بمقابل مالي ضخم للغاية.

وكان قد كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية عن تطورات جديدة في ملف مستقبل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، مؤكدة أنه قرر تأجيل حسم وجهته المقبلة إلى ما بعد مشاركته في كأس العالم 2026، في ظل تلقيه عروضًا متعددة من أندية في الدوري السعودي إلى جانب اهتمام من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، فإن مسؤولين في الدوري السعودي دخلوا بالفعل في مفاوضات مع صلاح خلال الفترة الماضية، دون الاستقرار حتى الآن على النادي الذي قد ينضم إليه، في وقت تتواصل فيه الاتصالات بشكل غير رسمي مع ممثليه.

وأوضحت التقارير أن النجم المصري لا يتعجل اتخاذ قراره النهائي في هذه المرحلة، مفضلًا التركيز على مشواره الدولي مع منتخب مصر في كأس العالم، قبل دراسة جميع الخيارات المتاحة على مستوى الأندية.

وأضافت المصادر أن العروض المقدمة من الدوري السعودي لا تزال مطروحة على الطاولة، لكنها تواجه منافسة قوية من أندية أوروبية وأمريكية، أبرزها من الدوري الإيطالي عبر نادي يوفنتوس، بالإضافة إلى عروض من أندية في تركيا والولايات المتحدة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن صلاح يضع عدة معايير حاسمة قبل اختيار خطوته المقبلة، أبرزها القيمة المالية، مدة العقد، ومستوى المشروع الرياضي للنادي، مع اشتراطه أن يكون الفريق المقبل قادرًا على المنافسة على البطولات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل اللاعب، خاصة مع نهاية مشواره في أوروبا وارتفاع اهتمام أندية دوري روشن السعودي بضمه خلال فترات الانتقالات المقبلة.

محمد صلاح ليفربول الهلال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

أسعار الدولار واليورو والريال اليوم في مصر الأحد 31 مايو 2026

أسعار الدولار واليورو والريال اليوم في مصر الأحد 31 مايو 2026

الشمس

نبض خفي في أعماق الشمس.. اكتشاف علمي يغير فهمنا للنجم الأقرب إلى الأرض

بالصور

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد