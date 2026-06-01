فرج عامر: شخصية المدرب أهم من كفاءته التدريبية.. والنجوم وحدها لا تصنع فريقًا ناجحًا

أكد المهندس فرج عامر أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد على معادلات معقدة وتفاصيل دقيقة تتجاوز مجرد المهارات الفنية داخل الملعب، مشددًا على أهمية الإدارة السليمة في تحقيق النجاحات.

فرج عامر عن أحوال الكورة المصرية

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المُدير الفني للفرق الكبيرة يجب أن يمتلك شخصية قوية ونجومية كروية، لأن السيطرة على اللاعبين داخل غرفة الملابس وخارجها أهم من الكفاءة التدريبية وحدها، والدليل ما حققه زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي من نجاحات كبيرة".

وأضاف أن تدخل الإدارات في عمل الأجهزة الفنية وتجاوز صلاحيات المدربين يمثل مقبرة لأي فريق، مشيرًا إلى أن الفرق المليئة بالنجوم قد تتعرض للفشل إذا غاب الانسجام والتنظيم، مستشهدًا بتجارب سابقة في أندية كبرى.

كما شدد على ضرورة ربط جزء من عقود اللاعبين بالنتائج والمشاركة الفعلية، مع الاعتماد على خبرات نجوم النادي السابقين بجانب الأساليب العلمية الحديثة وشركات تحليل الأداء ذات السمعة العالمية.

واختتم فرج عامر حديثه بالتأكيد على أن أكبر استثمار لأي نادٍ يتمثل في بناء قطاع ناشئين متطور وحديث، مع الاهتمام بالكشافين الموثوقين والتأكد من أعمار اللاعبين، بعيدًا عن أي مجاملات أو تدخلات خارجية.