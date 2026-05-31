فرج عامر: مواهب الأهلي تقتحم أبواب الاحتراف الأوروبي بقوة

أعرب فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن سعادته بما وصفه بـ”ثورة كروية مصرية” في مجال تصدير المواهب الشابة إلى الملاعب الأوروبية، مشيدًا بدور قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

وقال عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما يشهده الأهلي من خروج عدد من لاعبيه الشباب للاحتراف أو خوض تجارب في أوروبا يمثل نجاحًا كبيرًا لقطاع الناشئين، وقدرته على صناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على الاحتراف الخارجي.

وذكر أن من بين الأسماء التي خاضت تجارب في أوروبا أو انتقلت لأندية خارجية: محمد ياسر في سيجما أولوموتس، ومحمد هيثم في شتريل برايا، وحمزة عبد الكريم في شباب برشلونة، وزياد أيوب في إستريلا أمادورا، وبلال عطية في راسينج سانتاندير، إلى جانب خالد محمود الذي يخوض فترة معايشة مع نادي ليفانتي.

وأضاف أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين على قائمة الانتظار لخوض تجارب احتراف مستقبلية، من بينهم عمر عبد الرحيم ومصطفى بهجت، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل بداية لمشروع أكبر لتصدير المواهب المصرية إلى أوروبا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج وتوسيعه ليشمل عددًا أكبر من الأندية المصرية، بما يسهم في تطوير الكرة المصرية ورفع مستوى اللاعبين الشباب.