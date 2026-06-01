الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم / الإثنين /، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة أركان الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت السلطات الكويتية - في رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة - المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة.