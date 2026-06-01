إجراءات جديدة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة

قالت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن وزارة التربية والتعليم استحدثت نظامًا جديدًا للمجمعات الامتحانية، يقوم على تجميع الطلاب داخل مجمعات امتحانية رئيسية بدلاً من اللجان الصغيرة، بهدف توفير بيئة أكثر تنظيمًا، وتعزيز إجراءات المتابعة والتأمين، بما يضمن إحكام السيطرة على سير الامتحانات داخل تلك المجمعات.

وأوضحت الحزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة اختارت عددًا من المدارس المتقاربة جغرافيا لتكون ضمن هذه المجمعات، بما يسهم في تسهيل عمليات التأمين والمتابعة ورفع كفاءة الرقابة بامتحانات الثانوية العامة.

وأضافت أن أرقام الجلوس سيتم إتاحتها إلكترونيًا اليوم، على أن تعلن داخل المدارس غدا، مشيرة إلى أن الوزارة قررت إجراء تغييرات دورية لرؤساء اللجان والعاملين بها، مستفيدة من تقارب مواقع اللجان داخل المجمعات الامتحانية، وهو ما يتيح مرونة أكبر في عمليات الاستبدال والتدوير.

وأكدت أن الوزارة كثّفت من استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الممنوعة، إلى جانب تحديث كاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة العمليات المركزية، لرصد أي مخالفات أو محاولات للإخلال بنظام الامتحانات بشكل فوري.

وأشارت الحزاوي إلى وجود إجراءات وتأمينات غير تقليدية لم يتم الإعلان عنها، وذلك لضمان عدم تمكين الطلاب من التحايل عليها أو اتخاذ تدابير استباقية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو القضاء على ظاهرة الغش وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.