أخبار التوك شو| بكاء مي عز الدين و افتتاح من ماسبيرو والتعليم تعلن خطة محكمة لتأمين الثانوية العامة

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

ليه مواقف كتير.. مي عز الدين تكشف دور تامر حسني معها خلال أزماتها

كشفت الفنانة مي عز الدين، تفاصيل جديدة عن حياتها مع والدتها الراحلة، مشيرة إلى أنها تربطها بوالدتها علاقة صداقة قوية.

الشغلانة بقت لجان مش موهبة بس| صدمة مي عز الدين من السوشيال ميديا

عبرت الفنانة مي عز الدين، عن صدمتها من حالة الوسط الفني وسيطرة لجان السوشال ميديا عليها خلال الفترة الأخيرة.

محمود سعد يشارك في افتتاح «من ماسبيرو»: البوصلة اللي تعلمنا منها

شارك الإعلامي محمود سعد في افتتاح أولى حلقات برنامج التوك شو الجديد «من ماسبيرو»، الذي انطلق مساء اليوم الأحد على شاشة القناة الأولى المصرية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين الموافق 31 مايو.

التعليم تعلن خطة محكمة لتأمين الثانوية العامة: مجمعات امتحانية وتقنيات حديثة لرصد الغش الإلكتروني

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستُعقد بنفس مواصفات العام الماضي، موضحًا أن الامتحانات ستتضمن أسئلة الاختيار من متعدد بنظام "البابل شيت" إلى جانب الأسئلة المقالية، بنسبة 85% للاختيار من متعدد و15% للأسئلة المقالية.

بيوصل سعره لـ 20 ألف دولار.. أنوسة كوتة: عندي أندر أنواع النمور

كشفت مدربة الأسود أنوسة كوتة عن تفاصيل علاقتها الخاصة بالنمور، مؤكدة أنها تفضلها على الأسود بسبب طبيعتها المختلفة وشخصيتها المستقلة، مشيرة إلى أنها تعامل الحيوانات التي تربيها باعتبارها جزءًا من أسرتها.

شعبة الذهب: السعر الحالي للمعدن الأصفر مناسب للشراء وليس للبيع

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن شراء الذهب من مصادر موثوقة؛ يعد أمرًا ضروريًا، محذرًا من التعامل مع أشخاص غير معروفين أو صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله ذلك من مخاطر على المستهلكين.

العاصمة الإدارية: العاصمة واقع في مصر والعالم كله شايفها

أكد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق المزيد من المشروعات والتجارب التشغيلية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الخدمات وإبراز حجم التطور العمراني الذي تشهده المدينة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا أضرارا بمحطة زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رصد أضرارا لحقت بمحطة زابوريجيا النووية بعد تعرضها لهجوم بمسيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.