العاصمة الإدارية: العاصمة واقع في مصر والعالم كله شايفها

أكد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق المزيد من المشروعات والتجارب التشغيلية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الخدمات وإبراز حجم التطور العمراني الذي تشهده المدينة.





وتابع المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن :"العاصمة واقع في مصر والعالم كله شايفها وكل يوم عندنا زيارات في مصر".

وأكمل أن العاصمة تعتمد على وسائل نقل جماعي حديثة ومستدامة، من أبرزها مونوريل القاهرة، الذي يسهم في تسهيل التنقل بين المناطق المختلفة وتقليل زمن الرحلات، إلى جانب منظومة كهربائية متطورة صديقة للبيئة.

