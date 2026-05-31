محافظ المنوفية يعلن عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظة المنوفية،عن فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال Kg1 بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة بدءًا من يوم الاثنين الموافق 6/1 /2026 ولمدة شهر من تاريخه.

وأكد محافظ المنوفية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2026 /2027، والتأكيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقاً لمعايير العدالة والشفافية بين المتقدمين وتيسيراً علي أولياء أمور الطلاب وحرصاً علي مستقبل أبنائهم التعليمي ، مع استمرار الجهود لتطوير الخدمات الإلكترونية، ويتم التقديم عبر المنصة المخصصة للتقديم الإلكتروني،و التي تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية لتسهيل الإجراءات وتمكين أولياء الأمور من تقديم طلبات التحاق أبنائهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.

ودعا محافظ المنوفية جميع أولياء الأمور إلى الدخول عبر المنصة الإلكترونية في المواعيد المحددة لضمان تسجيل أبنائهم في الوقت المناسب، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات والشروط المعلنة لضمان قبول الطلبات.

للتسجيل برجاء الضغط على الرابط التالي :

/[https://monufiaportal.com]