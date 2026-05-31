لم يعرفوا طعم الإجازة.. حكايات أبطال الميدان في العيد

بينما كانت ملايين الأسر المصرية تتبادل التهاني، وتلتف حول موائد "الفتة"، وتملأ المتنزهات والحدائق بضحكات الأطفال طوال أيام عيد الأضحى المبارك، كان هناك مشهد آخر يدور في زوايا مختلفة من الشوارع والمستشفيات والمحاور الرئيسية؛ مشهد أبطاله "جنود مجهولون" لم يعرفوا طعم الإجازة، واختاروا البقاء في مواقعهم ليصنعوا بهجة العيد للآخرين.

هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون

من طبيب طوارئ يداوي الأوجاع في صمت، ورجل مرور ينظم حركة الزحام تحت أشعة الشمس، إلى عامل نظافة يواصل الليل بالنهار لتبقى شوارعنا نظيفة، ورجال حماية مدنية وأمن سهروا لننام في أمان.. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون الذين غابوا عن بيوتهم ليصنعوا بهجة عيدنا.

تعمل قطاعات حيوية بلا توقف خلال أيام العيد لضمان راحة وسلامة المجتمع، ومن أبرز هذه الفئات:الطواقم الطبية: الأطباء، الممرضون، وموظفو الإسعاف في المستشفيات والمراكز الصحية لضمان استمرار الرعاية الطبية.رجال الأمن والشرطة: لضبط الأمن، تنظيم حركة المرور، وتأمين الأماكن العامة والاحتفالات.رجال الإطفاء والدفاع المدني: في حالة تأهب قصوى للتدخل السريع في حالات الطوارئ والحرائق. عمال النظافة والبلديات: للحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة والحدائق لتظل في أبهى حلتها.فرق صيانة المرافق والخدمات: مهندسو وفنيو الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع. العاملون في قطاع النقل: سائقو الحافلات، طواقم الطيران، وقطارات المترو لتسهيل تنقلات الأفراد.موظفو قطاع الضيافة والفنادق: لخدمة النزلاء وتلبية احتياجاتهم خلال عطلة العيد.مقدمو خدمات الاتصالات: لضمان استمرارية خدمات الإنترنت والشبكات وتسهيل تواصل العائلات.تضحيات هذه الفئات تعكس أسمى معاني المسؤولية الاجتماعية، حيث يتخلون عن فرحة قضاء العيد مع عائلاتهم ليقوموا بواجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه.

إشادة شعبية مستحقة

لاقت هذه الجهود الميدانية صدى واسعاً وتقديراً كبيراً من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" صوراً لرجال المرور وعمال النظافة وأطباء الطوارئ، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لهؤلاء الأبطال الذين يثبتون في كل مناسبة أنهم الركيزة الأساسية لأمن وراحة المجتمع المصري.