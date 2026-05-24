فئات ممنوعة من إجازة عيد الأضحى 2026.. هل أنت منهم؟

رشا عوني

تقترب إجازة عيد الأضحى2026 التي ينتظرها الجميع في كل القطاعات على مستوى الدولة، حيث تعد أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، وتمتد عدد أيام إجازة عيد الأضحى إلى ستة أيام رسمياً، لكن رغم الإعلان الرسمي من الحكومة بالإجازة ، إلا أن هناك بعض الفئات التي لا تستيطع الحصول على إجازة العيد الكبير نظراً لطبيعة عملهم.

بقرار حكومي .. البنوك إجازة رسمية لـ «عيد الأضحى 2026» من 26 إلى 31 مايو

الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى 

بسبب طبيعة العمل، تستمر بعض القطاعات في العمل لضمان سير المرافق الحيوية للدولة وهي:

- قطاع الأمن العام: أفراد الشرطة، والجيش، ورجال المرور.

- القطاع الطبي: الأطباء، الممرضون، والعاملون في هيئة الإسعاف والمستشفيات.

- قطاع الحماية المدنية والإطفاء.

- مقدمو خدمات المرافق الأساسية: العاملون في محطات المياه، الكهرباء، والغاز.

- قطاع النقل العام والمواصلات: سائقو الحافلات والقطارات، والعاملون في المطارات والموانئ.

- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة (لتغطية فعاليات العيد).

- عمال النظافة وأطقم البلديات.

إجازة عيد الأضحى للموظفين

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلن حسن رداد وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، لتتوافق بذلك مع مدة إجازة القطاع العام التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

وبموجب هذا القرار، يحصل العاملون في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، على إجازة تمتد ل 6 أيام متصلة.

موظفون محرمون من إجازة عيد الأضحى بالقانون 

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.

موعد عيد الأضحى 2026 وأول أيامه في مصر | المصري اليوم

ضوابط الإجازات مدفوعة الأجر

وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

 

