نائبة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي وربط البحث العلمي بسوق العمل

أشادت صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عبد العزيز قنصوه، لمتابعة خطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار.

وأكدت النائبة صبورة السيد، في بيان لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أن الدولة تواصل بخطوات قوية تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وسوق العمل الحديث.

وأضافت عضو مجلس النواب أن اهتمام القيادة السياسية بربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل نقلة نوعية حقيقية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للدولة المصرية.

وثمنت النائبة صبورة السيد التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي، سواء من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، أو دعم الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متطورة للشباب المصري.

كما أشادت باهتمام الدولة بميكنة منظومة التعليم العالي والتحول الرقمي داخل الجامعات، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، معتبرة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأشارت إلى أن التوسع في تصدير التعليم المصري وإنشاء أفرع للجامعات بالخارج يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قوة المنظومة التعليمية المصرية، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر وزيادة موارد الدولة من قطاع التعليم.

واختتمت النائبة صبورة السيد بيانها بالتأكيد على أن دعم القيادة السياسية المستمر لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.