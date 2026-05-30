الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أحمد موسى : العلمين تجذب السياح وتنافس العواصم الكبرى .. وبرلمانية : الرئيس السيسي داعم للقطاع

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمدينة العلمين خلال قضاء إجازة عيد الأضحى برفقة أسرته، مؤكدًا أنها أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية الحديثة في مصر.

وقال احمد موسى ، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه أمضى إجازة العيد في العلمين، واصفًا المدينة بأنها تتميز بـ«الشواطئ المتميزة، والمياه الصافية، والهواء النظيف»، مشيرًا إلى إقبال واسع من المصريين من مختلف الفئات لقضاء عطلاتهم على شواطئها.

مدينة عصرية متطورة 

وأضاف أن المدينة استقطبت سياحًا عربًا وأجانب فضّلوا العلمين على عواصم ومدن عالمية أخرى، للاستمتاع بأجوائها، معتبرًا أنها مدينة عصرية متطورة تمثل واجهة سياحية واعدة لمصر.

واختتم موسى، تصريحاته بالتأكيد على أن العلمين أصبحت «درة البحر المتوسط»، مشددًا على أن ما تشهده من تطوير يعكس قوة المقصد السياحي المصري، مع الإشارة إلى أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار.

من جانبها قالت نورا على ، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، إن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، واطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.

