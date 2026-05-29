مشروع عملاق يختصر الزمن.. كيف يربط القطار السريع القاهرة بمدينة العلمين؟

تسابق الدولة الزمن لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في مصر، بهدف إنشاء شبكة نقل متطورة تربط القاهرة بعدد من المدن الجديدة والساحلية، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، عبر وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.

القطار السريع من القاهرة للعلمين الجديدة

ويمثل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، المعروف بمسار “العين السخنة – العلمين – مطروح”، حلقة الوصل الرئيسية بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث يمر الخط بعدد من المناطق والمحاور الحيوية التي تربط العاصمة مباشرة بمدينة العلمين الجديدة.



وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل، يبدأ مسار القطار من منطقة العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم مناطق جنوب القاهرة وحلوان، قبل أن يتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر ومحور الضبعة وصولًا إلى مدينة العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، ما يجعل المشروع بمثابة شريان تنموي يربط شرق البلاد بغربها.

ويهدف المشروع إلى تقليص زمن الرحلة بين القاهرة والعلمين بصورة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، خاصة مع اعتماد الخط على قطارات كهربائية سريعة تصل سرعتها التصميمية إلى نحو 250 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة التنقل بين المدينتين ودعم حركة السياحة والاستثمار بالساحل الشمالي.



وأكدت وزارة النقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع لن تقتصر على نقل الركاب فقط، بل ستخدم كذلك المناطق الصناعية والعمرانية الجديدة، ومنها مناطق حلوان و15 مايو والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين الجديدة، بما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.



كما يمثل المشروع نقلة نوعية في الربط بين القاهرة ومدن الساحل الشمالي، خاصة مدينة العلمين الجديدة التي تعد واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع، إذ يسهم القطار السريع في تسهيل الوصول إليها طوال العام، وليس فقط خلال موسم الصيف، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات والسكان إليها.



وتشير البيانات الرسمية إلى أن أعمال تنفيذ الخط الأول تشهد تقدمًا مستمرًا، حيث تواصل وزارة النقل أعمال تركيب القضبان وتشطيب المحطات، ضمن خطة تستهدف تشغيل الشبكة وربط مختلف أنحاء الجمهورية بوسائل نقل جماعي حديثة ومستدامة.