قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ
طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وأمطار اليوم
هل تحرك سعر الدولار في العيد.. تفاصيل
ترامب: أغرقنا البحرية الإيرانية بالكامل ودمرنا قواتها الجوية
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-5-2026 في ملاعب العالم
ثالث أيام العيد.. هذه أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم
وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام
تقدم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وسط خلافات عالقة
أوكرانيا: هجوم روسي واسع يستهدف أوديسا ويخلّف أضراراً كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشروع عملاق يختصر الزمن.. كيف يربط القطار السريع القاهرة بمدينة العلمين؟

مشروع القطار السريع
مشروع القطار السريع
رنا أشرف

تسابق الدولة الزمن لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي يعد أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في مصر، بهدف إنشاء شبكة نقل متطورة تربط القاهرة بعدد من المدن الجديدة والساحلية، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، عبر وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.

القطار السريع من القاهرة للعلمين الجديدة 

ويمثل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، المعروف بمسار “العين السخنة – العلمين – مطروح”، حلقة الوصل الرئيسية بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث يمر الخط بعدد من المناطق والمحاور الحيوية التي تربط العاصمة مباشرة بمدينة العلمين الجديدة. 
 

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل، يبدأ مسار القطار من منطقة العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم مناطق جنوب القاهرة وحلوان، قبل أن يتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر ومحور الضبعة وصولًا إلى مدينة العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، ما يجعل المشروع بمثابة شريان تنموي يربط شرق البلاد بغربها. 

ويهدف المشروع إلى تقليص زمن الرحلة بين القاهرة والعلمين بصورة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، خاصة مع اعتماد الخط على قطارات كهربائية سريعة تصل سرعتها التصميمية إلى نحو 250 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة التنقل بين المدينتين ودعم حركة السياحة والاستثمار بالساحل الشمالي. 


وأكدت وزارة النقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع لن تقتصر على نقل الركاب فقط، بل ستخدم كذلك المناطق الصناعية والعمرانية الجديدة، ومنها مناطق حلوان و15 مايو والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين الجديدة، بما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.


كما يمثل المشروع نقلة نوعية في الربط بين القاهرة ومدن الساحل الشمالي، خاصة مدينة العلمين الجديدة التي تعد واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع، إذ يسهم القطار السريع في تسهيل الوصول إليها طوال العام، وليس فقط خلال موسم الصيف، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات والسكان إليها. 


وتشير البيانات الرسمية إلى أن أعمال تنفيذ الخط الأول تشهد تقدمًا مستمرًا، حيث تواصل وزارة النقل أعمال تركيب القضبان وتشطيب المحطات، ضمن خطة تستهدف تشغيل الشبكة وربط مختلف أنحاء الجمهورية بوسائل نقل جماعي حديثة ومستدامة.  

القطار السريع مشروع القطار السريع القطار السريع من العلمين للقاهرة وزارة النقل مدينة العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

الحريق

محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

ياسمين عبد العزيز

ضحك ودهشة.. موقف طريف بين ياسمين عبدالعزيز وإعلامي يمني خلال الحج

ترشيحاتنا

ارشيفيه

توك شو| توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة مدعمة للموسم الصيفي خلال العيد.. وانخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج

ارشيفيه

الزراعة: توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة مدعمة للموسم الصيفي خلال العيد

ارشيفيه

بأفضل الطرق.. خبيرة تكشف أسرار طهي اللحوم والفتة الصحية

بالصور

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

فتة الملوخية
فتة الملوخية
فتة الملوخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد