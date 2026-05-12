عمل هندسي عملاق.. فيديو “Hyper-lapse” يرصد ملحمة تنفيذ كوبري الخور بمشروع القطار السريع

أكدت وزارة النقل أن كوبري الخور، الجاري تنفيذه أعلى خور وادي دجلة ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، يُعد أحد الأعمال الهندسية العملاقة التي تجسد حجم الإنجاز الجاري تنفيذه في مشروعات النقل الحديثة بمصر.

وكشفت الوزارة، عن فيديو جديد مصور بتقنية الـ"Hyper-lapse" يرصد مراحل تنفيذ الكوبري، الذي يمثل أحد التحديات الهندسية الكبرى بالمشروع، نظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية والتكوينات الجبلية المحيطة بخور وادي دجلة، مؤكدة أن الأعمال تتم وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية.

مشروع القطار الكهربائي السريع

ومشروع القطار الكهربائي السريع يُمثل شرياناً تنموياً جديداً يربط البحرين الأحمر والمتوسط، ويسهم في دعم حركة نقل الركاب والبضائع، وخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، إلى جانب تعزيز خطط التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر توفير وسيلة نقل جماعي أخضر وصديق للبيئة.

وتواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس رؤية الجمهورية الجديدة في بناء بنية تحتية حديثة ومتطورة، مشددة على أن “مصر تبني المستقبل” عبر تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في قطاع النقل تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.

ويُعد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الممتد من العين السخنة حتى مطروح مروراً بالعلمين، أحد أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر، حيث يربط الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية والصناعية والسياحية بشبكة نقل سريعة وآمنة ومستدامة.

لمشاهدة الفيديو

https://www.facebook.com/share/v/18XFwHHWPz/