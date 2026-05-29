الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فريق طبي ينجح في استئصال ورم نادر يزن 30 كيلو جرامًا من بطن مريض بالمنوفية

مروة فاضل

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية نجاح فريق قسم جراحة الأورام بـ معهد الأورام بجامعة المنوفية في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم خلف الغشاء البريتوني بالبطن، بلغ حجمه نحو 30 × 45 سم، ووزنه أكثر من 30 كيلوجرامًا، في واحدة من الجراحات الدقيقة والنادرة التي تتطلب مهارة طبية عالية وتجهيزات متقدمة. 

وأوضح رئيس الجامعة أن المريض، البالغ من العمر 27 عامًا، كان يعاني من آلام مستمرة بالبطن وصعوبة شديدة في الهضم، وبإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبيّن وجود ورم ضخم ممتد خلف البنكرياس، وحول الكلية اليسرى والمعدة والطحال، بالإضافة إلى إحاطته بالشرايين والأوردة الدموية الرئيسية المغذية للأمعاء، وامتداده حول الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي، وهو ما جعل التدخل الجراحي بالغ الدقة والتعقيد. 

وأشار القاصد إلى أنه تم تجهيز الحالة بشكل عاجل وإجراء الجراحة بنجاح على يد فريق قسم جراحة الأورام بقيادة  الدكتور أحمد صبري الجمال عميد المعهد .

وأكد رئيس الجامعة أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه الجامعة من كوادر طبية متميزة وخبرات متقدمة قادرة على التعامل مع الحالات الجراحية النادرة والمعقدة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي بجامعة المنوفية يشهد تطورًا مستمرًا في مستوى الخدمات الصحية والتخصصات الدقيقة، تنفيذًا لخطة الجامعة في دعم المنظومة الطبية وتقديم رعاية صحية متقدمة للمرضى، خاصة في ظل النجاحات المتتالية التي تحققها المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام خلال عام اليوبيل الذهبي للجامعة. 

من جانبه، أكد  الدكتور أحمد صبري الجمال عميد معهد الأورام، أن الجراحة استغرقت عدة ساعات نظرًا لضخامة الورم وتشابكه مع الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية بالبطن، مشيرًا إلى أن نجاح العملية جاء نتيجة التنسيق الكامل والعمل الجماعي بين فرق الجراحة والتخدير والرعاية الطبية داخل المعهد، بما يعكس المستوى الطبي المتقدم الذي وصل إليه المعهد في إجراء الجراحات الدقيقة والتعامل مع الحالات النادرة والمعقدة. 

وضم الفريق الطبي الدكتور عبد الله صلاح مدرس جراحة الأورام، والدكتور عبد العزيز صقر مدرس جراحة الأورام،  والدكتور أحمد  الكيلاني  مدرس الجراحة والدكتور أحمد الغزاوي مدرس مساعد جراحة الأورام، والطبيب يوسف البري طبيب مقيم جراحة الأورام والدكتور محمد رياض طبيب مقيم جراحة الأورام 

وشارك فريق التخدير بكفاءة عالية في التعامل مع الحالة وضم الدكتورة ميرفت المغربي مدرس مساعد التخدير، والدكتورة رغدة جمال مدرس مساعد التخدير ومن فريق التمريض عبدالرحيم صلاح محمد يحي ، داليا مجدي وذكي حامد.

