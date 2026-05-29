قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر
برلماني: القضاء على البيروقراطية خطوة أساسية لتحقيق طفرة صناعية وجذب الاستثمارات
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن
بسبب خلافات الأرض الزراعية.. مصرع مسن في مشاجرة بالمنوفية
منذر ريحانة ينعي والده أحمد حلمي بكلمات مؤثرة
السيطرة بالنار.. ماذا تعني خطة إسرائيل للهيمنة على 70% من غزة؟
فيفي عبدة تنعي والدة أحمد حلمي.. بهذه الكلمات
المهاجم المصري يطرق أبواب الكامب نو.. ما دور حمزة عبد الكريم بمشروع برشلونة الجديد؟
دفعة معنوية.. ماذا قال أبوريدة والعميد قبل السفر لـ المونديال؟
خطة عاجلة لتطوير كوبري 6 أكتوبر.. صيانة شاملة وبدائل مرورية لتخفيف التكدس| صور
وزير الرياضة لـ نجوم المنتخب: جماهير مصر والقيادة السياسية تثق في قدراتكم
500 ألف جنيه غرامة لمن يلقي نفايات ملوثة في البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنوفية : الدفع بـ 375 فريقاً طبياً لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانا

صحة المنوفية
صحة المنوفية
مروة فاضل

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لأكبر عدد من المواطنين بنطاق المحافظة ،وذلك خلال أجازة عيد الأضحى انطلاقا من  جهود الدولة المستمرة لتوفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين.

أشار الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الشئون الصحية ، إلى أنه قد تم الدفع 375 فريقاً طبياً متحركاً وثابتاً.لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للمواطنين في كافة أرجاء المحافظة، حيث تواجدت الفرق الطبية بكثافة بمحيط الساحات والمساجد الكبرى أثناء صلاة العيد، وتستمر  في تقديم خدماتها للوصول لأكبر عدد مستهدف من المواطنين في مختلف أماكن تجمعاتهم خلال فترة الأعياد وذلك بمتابعة مباشرة من  المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمنوفية.

وأوضح أن المديرية وضعت خطة تحرك استباقية وغير تقليدية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية دون أي توقف خلال فترة العيد، من خلال الفرق الطبية والذى تم تدريبهم على أعلى مستوى من تقديم الخدمات لرفع الوعي الصحي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن  الفرق الطبية قدمت حزمة متكاملة من خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، ( شملت فحص الأمراض المزمنة ، والاعتلال الكلوي  ، قياس الضغط والسكر التراكمي ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، تقديم التوعية الصحية والإرشادات الوقائية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية) .

يأتي هذا في  إطار خطة  المحافظة الشاملة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناسبات والأعياد، مع رفع درجة الاستعداد بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية مبادرات رئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

ترشيحاتنا

سلسلة Xiaomi 17T

سلسلة Xiaomi 17T تصل بمواصفات نارية.. شاومي تكشف وحوش الأداء الجديدة

سلسلة أوبو فايند X10

بميزات غير مسبوقة .. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة Oppo Find X10

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد