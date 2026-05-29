صحة المنوفية : الدفع بـ 375 فريقاً طبياً لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانا

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لأكبر عدد من المواطنين بنطاق المحافظة ،وذلك خلال أجازة عيد الأضحى انطلاقا من جهود الدولة المستمرة لتوفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين.

أشار الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الشئون الصحية ، إلى أنه قد تم الدفع 375 فريقاً طبياً متحركاً وثابتاً.لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للمواطنين في كافة أرجاء المحافظة، حيث تواجدت الفرق الطبية بكثافة بمحيط الساحات والمساجد الكبرى أثناء صلاة العيد، وتستمر في تقديم خدماتها للوصول لأكبر عدد مستهدف من المواطنين في مختلف أماكن تجمعاتهم خلال فترة الأعياد وذلك بمتابعة مباشرة من المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمنوفية.

وأوضح أن المديرية وضعت خطة تحرك استباقية وغير تقليدية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية دون أي توقف خلال فترة العيد، من خلال الفرق الطبية والذى تم تدريبهم على أعلى مستوى من تقديم الخدمات لرفع الوعي الصحي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن الفرق الطبية قدمت حزمة متكاملة من خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، ( شملت فحص الأمراض المزمنة ، والاعتلال الكلوي ، قياس الضغط والسكر التراكمي ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، تقديم التوعية الصحية والإرشادات الوقائية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية) .

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة الشاملة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناسبات والأعياد، مع رفع درجة الاستعداد بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.