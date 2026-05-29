البيروقراطية تلتهم جهود دعم الصناعة| نواب: المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية .. ومطالب بالتوسع في تطبيق الشباك الواحد لتسريع الإجراءات

برلماني: القضاء على البيروقراطية خطوة أساسية لتحقيق طفرة صناعية وجذب الاستثمارات

نائبة:الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية..و المستثمر يحتاج لبيئة عمل مستقرة

برلماني: المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الصناعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، لما تمثله من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.



وشددوا في تصريحات لـ" صدى البلد على أهمية تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والقضاء على البيروقراطية الإدارية، مؤكدين أن تبسيط الإجراءات يمثل خطوة ضرورية لدعم المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في ظل توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار، لما يمثله من دور مهم في زيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

و أشار “ مسعود ” إلى ضرورة إنشاء لجان متابعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مع التوسع في التحول الرقمي وتقليل التعامل الورقي داخل الجهات الحكومية، بما يحد من التعطيل ويوفر الوقت والتكلفة على المستثمرين.



وطالب عضو النواب بضرورة منح حوافز إضافية للمصانع الجادة، وتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتوفير نافذة موحدة لخدمة المستثمرين، مؤكدا أن القضاء على البيروقراطية خطوة أساسية لتحقيق طفرة صناعية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل مستقرة وإجراءات سريعة وواضحة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية التي تعطل تنفيذ المشروعات.

و أشارت " أبو زيد " إلى أن البيروقراطية لا زالت تمثل التحدي الأكبر أمام جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.

وطالبت عضو النواب بالتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد وربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا، بما يضمن إنهاء الإجراءات في مدد زمنية محددة، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.



في سياق متصل ، أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة و الصغيرة المركزى بحزب مستقبل وطن أن ملف التراخيص الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية، وطوابير الموافقات، وتعقيد الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.