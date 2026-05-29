8 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية بمصنع لصناعة الورق بواشنطن

أفادت تقارير إعلامية بارتفاع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع لصناعة الورق بولاية واشنطن إلى 8 قتلى، و3 مفقودين.

وانفجر خزان ضخم يحتوي على عشرات آلاف اللترات من مادة شديدة التآكل الثلاثاء في المصنع بمدينة لونغفيو، ما استدعى عملية إنقاذ واسعة النطاق.

فيما أشار مسؤولون الى أن مياه الشرب والهواء المحيط بالموقع آمنان، ولا يوجد تلوث.

وذكر المسؤولون أن المصنع يعود للشركة اليابانية "نيبون دايناويف للتغليف".



وقال رئيس خدمة الإطفاء في لونغفيو براد هانيغ في مؤتمر صحفي "نؤكد انتشال جثث ستة من الضحايا التسعة".

وأضاف: "نواصل العمل مع الطبيب الشرعي لإبلاغ عائلات الضحايا".

وتم تأكيد وفاة شخصين الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمانية. ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

ووقع الحادث في شركة نيبون دايناويف للتغليف أثناء تبديل نوبات العمل صباحاً، عندما انفجر خزان سعته 900 ألف جالون (3.4 مليون لتر) يحتوي على كمية كبيرة من مادة تُعرف باسم "المحلول الأبيض" وهو محلول كيميائي يتكون من هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم، ويُستخدم في صناعة الورق.