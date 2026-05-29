الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمريكا تعلن اقتراب اتفاق إيران.. ومحادثات لبنانية إسرائيلية في واشنطن

هاجر ابراهيم

تشهد التحركات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة، في ظل حديث أميركي متزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي، وسط تأكيدات بأن المفاوضات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن. 

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، وعودة المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي إلى الواجهة عبر اجتماعات مرتقبة في واشنطن، في محاولة لاحتواء التصعيد المتبادل وفتح باب المفاوضات السياسية خلال الفترة المقبلة.

أمريكا تعلن "اقتراب" اتفاق إيران

إيران وأمريكا

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للصحافيين، بأن الولايات المتحدة، لم تصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق.

وشدد فانس، على أنه من الصعب تحديد متى، أو حتى ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، سيوقع على اتفاق الإطار مع طهران.

وأكد نائب الرئيس الأميركي، أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بعرقلة البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير.

وفي سياق آخر تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث تعقد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي، تحت وطأة تصعيد إسرائيلي يتضاعف يوماً تلو الآخر.

أزمة إسكان في إسرائيل: أسعار المنازل تقفز 130% وحرب إيران تفاقم الضغوط

وأكد مصدر مطلع ل"العربية" أن الاجتماع العسكري سيعقد في البنتاغون وسيكون مؤشراً لجلسة المفاوضات السياسية التي ستنعقد في الثاني من يونيو المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المسار الأمني يبدأ باجتماع بمشاركة تسعة ضباط، من كل من لبنان وإسرائيل.

ونفت طهران التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة، فيما أكد البيت الأبيض أن «الأمور ستسير ببطء»، بالتزامن مع تصعيد جديد في الخليج، حيث أعلنت إيران أنها استهدفت سفنًا في مضيق هرمز عبرت «دون تنسيق». وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظه على أي اتفاق يتضمن تحويل أموال أمريكية مباشرة إلى إيران، خشية مقارنته بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بينما يجري بحث مقترح يقضي بأن تتولى قطر دفع الأموال ضمن تسوية محتملة.

وأعلنت إيران، مساء الخميس، عن تصعيد جديد في مضيق هرمز، حيث أفادت تقارير بأن القوات الإيرانية هاجمت سفنًا أمريكية كانت تعبر المضيق. 

وذكرت إحدى القنوات الإيرانية أن «البحرية أطلقت طلقات تحذيرية على أربع سفن قرب مضيق هرمز حاولت العبور دون تنسيق». وفي وقت لاحق، نفى الجيش الإيراني وقوع أي انفجار في بندر عباس، موضحًا أن مصدر الأصوات كان من البحر ومرتبطًا بتبادل لإطلاق النار ضمن تحذيرات وُجهت للسفن في هرمز، فيما أفادت وكالة «فارس» بأن إيران أطلقت صواريخ في إطار هذا التبادل.

وبعد نحو ساعة من التقارير الأولية عن الانفجارات في هرمز، أعلنت إيران وقوع انفجارات في منطقة بوشهر نتيجة تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب وكالة «تسنيم».



 


 

