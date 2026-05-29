أمريكا.. تقديم مشروع قانون لحظر الاحتجاجات أمام المعابد اليهودية لمجلس شيوخ

وافق مجلس ولاية كاليفورنيا بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يُنشئ مناطق عازلة بعرض 30 مترًا حول مداخل ومخارج دور العبادة التي يُحظر فيها التظاهر.

ويأتي هذا التشريع، الذي سيُطرح الآن للتصويت في مجلس شيوخ الولاية، عقب خطوة مماثلة في ولاية نيويورك، حيث أُقرّ قانون هذا الأسبوع يُنشئ منطقة عازلة بعرض 15 مترًا حول المؤسسات الدينية بعد احتجاجات أمام المعابد اليهودية.

وقال ديفيد بوكسلي، المدير التنفيذي لمنظمة كاليفورنيا اليهودية، إن التصويت "يُعدّ بيانًا قويًا يُؤكد وقوف كاليفورنيا إلى جانب كل مؤمن وحقه الدستوري في الصلاة. يُجبر أفراد الجالية اليهودية بالفعل على المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن وحراس الأمن المسلحين لمجرد دخول المعبد، هذا ليس طبيعيًا، ولا ينبغي أن يكون الوضع هكذا".