الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمريكا تفرض عقوبات على 8 سفن ضمن أسطول الظل الإيراني

مضيق هرمز
فرناس حفظي

أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكة تجارة النفط التابعة للجيش الإيراني، شملت ثماني سفن متهمة بنقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من الإيرادات التي يجنيها الجيش الإيراني من مبيعات النفط، والتي تُستخدم - بحسب واشنطن - في تمويل إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية ودعم أنشطة تُهدد المصالح الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.

وشملت العقوبات ناقلة النفط "فلورا" المسجلة تحت علم جزر المارشال، وناقلة "هاونكايو" التي ترفع علم جزر القمر، بالإضافة إلى ناقلة "إيل جاب" المسجلة في بنما، إلى جانب سفن أخرى ضمن ما تصفه الولايات المتحدة بـ"أسطول الظل" الإيراني.

وأكدت الوزارة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل استهداف مصادر الدخل الرئيسية للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن طهران تعتمد على شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء لتسويق النفط الخام وتوفير التمويل لقواتها المسلحة.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تأكيده أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغوط على قطاع النفط الإيراني بهدف تقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها طهران في أنشطتها العسكرية والإقليمية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
