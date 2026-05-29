انفوجراف.. مدارس we تعليم تقني لصناعة جيل رقمي واعد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التعليم الفني .

وأوضح الانفوجراف أنه في ضوء رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وسد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية واحتياجات سوق العمل، تأتي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية الحكومية بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة المصرية للاتصالات، وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقدم نموذجًا تعليميًا حديثًا يهدف إلى إعداد فني محترف مختلف، مسلّح بالعلم والمهارة وقادر على قيادة التغيير في مجال التكنولوجيا.

وتابع أنه يعمل علي توفير تدريب عملي فعلي وفرص احتكاك مباشرة بالصناعة، إلى جانب منح الطلاب شهادات محلية ودولية تؤهلهم للعمل مباشرة أو استكمال دراستهم في مجالات التكنولوجيا والهندسة.

وأوضح الإنفوجراف أن التخصصات بالمدارس البرمجة وتطوير البرمجيات والاتصالات والشبكات وأمن المعلومات.



