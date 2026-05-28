محافظ المنوفية : تحرير 98 محضر تمويني وضبط لحوم مجهولة المصدر بنطاق المحافظة

كلف اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين .

أشار وكيل وزارة التموين والتجارة الدخلية إلي أنه تم شن عدد من الحملات التفتيشية من خلال الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك ، وأسفرت عن تحرير 98 محضراً تمويني مخالفات مخابز وأسوق بنطاق المحافظة ، بالإضافة إلي ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.