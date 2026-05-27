محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى منوف العام ويحيل 7 من العاملين للتحقيق

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مستشفى منوف العام ، للوقوف على انتظام سير العمل ومستوى الأداء والانضباط وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث قرر إحالة 7 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي ، مشدداً على أنه لا يسمح بأي تهاون او تقصير في المنظومة الصحية وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر .

حيث تفقد محافظ المنوفية ، قسم الطوارئ والذى يضم غرف " الحوادث -الإصابات - الغرز - كشك العظام والجبس - الملاحظة - الحالات الحرجة " ، وكذا عناية القلب وقسم النساء والتوليد وغرف العمليات والعناية المركزة والمخ والاعصاب ، وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من المرضى اطمئن منهم على جودة الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية أفضل كون قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية الهامة التي تقع على رأس منظومة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى لفتة طيبة ،لبى محافظ المنوفية طلب أحد المواطنين أثناء تفقده قسم النساء والتوليد بالتقاط صورة تذكارية معه برفقة مولوده الجديد ، وقدم المحافظ تهانيه القلبية للمواطن بمناسبة قدوم مولوده الجديد ، داعياً الله أن ينعم عليه بموفور الصحة والسعادة ، يأتي هذا في إطار حرصه على التواصل المباشر مع جموع المواطنين ومشاركتهم مختلف مناسباتهم الإنسانية والاجتماعية.

هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة القطاعات الخدمية والحيوية ، لمتابعة مستوى الأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات بالشكل الأمثل وبما يبلى متطلبات المواطنين.