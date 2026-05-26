ضبط نصف طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أحد المطاعم في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للاسواق والتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

تمكنت رئاسة حى غرب شبين الكوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من شن حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط مايزيد عن نصف طن لحوم مفرومة و مصنعات منتهية الصلاحيه و كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي داخل أحد المطاعم بحى غرب بشبين الكوم وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية وضرورة المتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق.