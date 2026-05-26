محافظ المنوفية يزور الحضانة الإيوائية بشبين الكوم ويوزع العيدية لمشاركتهم الفرحة.. صور

زار اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الحضانة الإيوائية بشبين الكوم لمشاركة الأيتام فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، فضلاً عن الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ، بحضور سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، أحمد عزام وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

وفي لفتة إنسانية تعكس اهتمامه بدعم الأطفال ، وزع محافظ المنوفية العيدية والهدايا على أبناء الدار التي تضم 25 طفلا وطفلة أيتام من فاقدي الرعاية الأسرية ، فضلاً عن توزيع كراتين مواد غذائية لعمال الدار دعماً لهم ولتخيف العبء عن كاهلهم.

وأجري المحافظ حواراً مفتوحاً مع الأطفال للاطمئنان على حسن معاملتهم ومستوي الخدمات المتنوعة المقدمة ومدى رضاهم عن جودتها ، فضلاً عن التعرف على كافة إحتياجاتهم لتلبيتها.

وأكد محافظ المنوفية علي أهمية رعاية الأيتام وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بمشاركة الأطفال هذه المناسبة السعيدة، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأعرب الأطفال عن فرحتهم بزيارة محافظ المنوفية مقدمين الشكر له علي اهتمامه لإسعادهم وإدخال روح البهجة والسرور علي أنفسهم .