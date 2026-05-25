محافظ المنوفية يحيل تقرير لجنة التفتيش الهندسي للشئون القانونية للتحقيق

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقرير لجنة التفتيش الهندسي بشأن فحص صحة الدورة المستندية لملفات التراخيص وأسباب عدم انتهاء التراخيص الخاصة بالمواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف عقب شكواهم للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية .

حيث أمر المحافظ بإحالة القائمين علي الادارة الهندسية والمركز التكنولوجي واللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات للتحقيق مع تحديد المخالفين بدقة واتخاذ اجراءات قانونية في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد الإداري وعدم التهاون مع من يعطل طلبات المواطنين ، مشددا علي ضرورة انجاز طلبات المواطنين والتواصل الدائم والفعال وفحص شكواهم .