والدة صاحبة جثة المقابر بالمنوفية: كانت جاية تزورنا وما نعرفش مين ضربها بالنار

تسيطر حالة من الحزن على أبناء قرية ميت برة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب مصرع سيدة في ظروف غامضة أثناء تواجدها في القرية لزيارة أسرتها.

إيمان سيدة من قرية ميت بره متزوجة في إحدي قرى مركز بنها في محافظة القليوبية وجاءت لزيارة أسرتها وخرجت لتعود جثة هامدة بطلق ناري والفاعل مجهول.

وقالت والدة إيمان، أن ابنتها أم لطفلين وجاءت من أجل زيارتهم وأثناء تواجدها بالقرية خرجت لشراء بعض المستلزمات بملابس المنزل.

وأضافت الأم أنهم فوجئوا بتغيب ابنتهم وفقدان الاتصال بها حيث حاولوا الاتصال بها لكن دون نتيجة.

وأوضحت الأم أنهم خرجوا جميعا للبحث عنها في أقسام الشرطة والمستشفيات ليجدوا جثمانها في مستشفي قويسنا متوفاة عقب إصابتها بطلق ناري.

وأكدت الأم أنه تم إخبارهم بالعثور علي ابنتهم مصابة بطلق ناري وملقاة في المقابر وتم نقلها لمستشفي قويسنا.

وتابعت الأم أن الفاعل ما زالا مجهولا ولا يعرفون من قام بقتلها وترك أطفال صغار في عمر الزهور دون أم.

وطالبت الأم بضبط المتهم ومعاقبته ومعرفة السبب وراء مقتلها بهذه الطريقة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بالعثور علي جثمان سيدة مصابة بطلق ناري في منطقة المقابر بقرية ميت بره.

وبالانتقال تبين العثور علي السيدة عقب عودتها من القليوبية لزيارة أسرتها بالقرية.

وتكثف قوات أمن المنوفية جهودها لكشف غموض العثور علي جثمان السيدة حيث يتم فحص كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

