استمرار عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى بالمنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بقيادة الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة خطة عمل مراكز فحص المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة العيد، لتيسير إنهاء الإجراءات للمواطنين.
وتم اعلان جدول مواعيد وأماكن العمل بمراكز الفحص حسب كل إدارة طبية: إدارة شبين الكوم مركز صحي ميت خاقان أيام العمل الثلاثاء 26 مايو، الخميس 28 مايو، الأحد 31 مايو ومركز صحي شبين الكوم أيام العمل: الأربعاء 27 مايو، السبت 30 مايو.
وفي إدارة أشمون مركز صحي شما أيام العمل: الثلاثاء 26 مايو، الخميس 28 مايو.
وفي إدارة الباجور مركز صحي الباجور أيام العمل: الأربعاء 27 مايو، السبت 30 مايو، الأحد 31 مايو.