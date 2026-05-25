10 جرام بكام؟..أسعار سبائك الذهب اليوم بالمصنعية

يتابع المواطنون يومياً اسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة مع تغييرات أسعار الذهب بشكل لحظي، وقد ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب اليوم وسعر سبيكة 5جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارهما الأكثر تداولاً وانتشاراً، وسهولة شرائها وبيعها لمن يرغب في استثمار جزء من المال في الذهب، لتكون السبائك الذهب هي الخيار الأول.





أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

جاءت أسعار السبائك الذهبية في السوق المصري اليوم على النحو التالي:

سعر سبيكة 5 جرام عيار 24

سجلت نحو 39،200 جنيه



سعر سبيكة 10 جرام عيار 24 سجلت نحو 78،400 جنيه



سعر سبيكة 20 جرام عيار 24 سجلت نحو 156،800 جنيه



سعر سبيكة 50 جرام عيار 24 سجلت نحو 392،000 جنيه



سعر سبيكة 100 جرام عيار 24 سجلت نحو 784،000 جنيه



سعر سبيكة نصف أونصة سجلت نحو 121،930 جنيه



سعر سبيكة أونصة واحدة سجلت نحو 243،850 جنيه



سعر سبيكة 10 تولا سجلت نحو 914،145 جنيه



سعر سبيكة ربع كيلو سجلت نحو 1،960،000 جنيه



سعر سبيكة نصف كيلو سجلت نحو 3،920،000 جنيه



سعر سبيكة 1 كيلوجرام سجلت نحو 7،840،000 جنيه

أسعار السبائك الذهبية الخفيفة اليوم

كما جاءت أسعار السبائك الصغيرة التي تناسب المدخرين والمبتدئين في الاستثمار كالتالي:

سبيكة ربع جرام سجلت نحو 1،960 جنيه

سبيكة نصف جرام سجلت نحو 3،920 جنيه

سبيكة 1 جرام سجلت نحو 7،840 جنيه

سبيكة 2.5 جرام سجلت نحو 19،600 جنيه

مصنعية السبائك الذهب

كشفت منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت عن متوسط أسعار مصنعية السبائك الذهبية المتداولة في مصر، في ظل تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك باعتبارها أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.



متوسط المصنعية



وأوضحت المنصة أن قيمة المصنعية تختلف وفقًا لوزن السبيكة، حيث تنخفض تدريجيًا كلما زاد الوزن، وهو ما يجعل السبائك الأكبر أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في تقليل تكلفة المصنعية وتحقيق أفضل عائد عند إعادة البيع.



وسجلت مصنعية سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 210 جنيهات، فيما بلغت مصنعية سبيكة 2.5 جرام نحو 150 جنيهًا، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 100 جنيه، بينما وصلت مصنعية سبيكة 10 جرامات إلى 90 جنيهًا.

