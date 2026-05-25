موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات

يبحث الجميع عن موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في المدن والمحافظات المختلفة ، حيث يترقب الكبار و الصغار لحظات أول أيام عيد الاضحى المبارك التي تشهد أجواءً مميزة كل عام ، وقد يختلف موعد صلاة العيد من مدينة إلى اخرى بفارق دقائق بسيطة.

صلاة عيد الأضحى2026

جاءت مواعيد صلاة العيد متفاوتة بين المحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

وتختلف مواعيد الصلاة بفارق دقائق بسيطة بين المحافظات بسبب اختلاف توقيت شروق الشمس من مدينة إلى أخرى، بينما تُقام الصلاة عادة بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة وفقًا للأحكام الشرعية المعتمدة.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

وبحسب ما نشرته دار الإفتاء، تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى من محافظة لأخرى وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

القاهرة والجيزة: 6:21 صباحا

الإسكندرية: 6:23 صباحا

بورسعيد: 6:14 صباحا

السويس: 6:16 صباحا

الإسماعيلية: 6:15 صباحا

دمياط: 6:15 صباحا

العريش: 6:08 صباحا

شرم الشيخ: 6:13 صباحا

الطور: 6:15 صباحًا

سانت كاترين: 6:13 صباحا

طابا: 6:07 صباحا

دمنهور: 6:22 صباحا

طنطا: 6:20 صباحا



المنصورة: 6:18 صباحا

الزقازيق: 6:19 صباحا

بنها: 6:20 صباحًا

شبين الكوم: 6:21 صباحا

كفر الشيخ: 6:20 صباحا

الفيوم: 6:24 صباحًا

بني سويف: 6:23 صباحًا

المنيا: 6:27 صباحًا

أسيوط: 6:27 صباحا

سوهاج: 6:26 صباحا

قنا: 6:23 صباحا

أسوان: 6:26 صباحا

أبو سمبل: 6:35 صباحا

الغردقة: 6:17 صباحا

مرسى مطروح: 6:34 صباحا

الخارجة: 6:34 صباحا

نويبع: 6:10 صباحا

حلايب: 6:15 صباحا

شلاتين: 6:18 صباحا

السلوم: 6:42 صباحا

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.

* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.

* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.

* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.

* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.

* فتح مخارج واضحة للطوارئ.

* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.

* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

أدعية يوم عرفة 2026 مكتوبة

اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا فى دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا

اللَّهمَّ إنِّى أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّى أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لى خيرًا.

اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه.