بن غفير يضغط على نتنياهو لقطع الكهرباء عن لبنان واستئناف الحرب الشاملة

قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الاثنين، في افتتاح اجتماع كتلة عوتسما يهوديت إن واقع إطلاق صفارات الإنذار بسبب مخاوف من تسلل طائرات معادية إلى المجتمعات الشمالية “غير مقبول”.

وأضاف بن غفير : "أناشد نتنياهو - اتصل بترامب. اذهبوا إليه، واضغطوا عليه بشدة، وأوضحوا له أن دولة إسرائيل لا يمكنها التسامح مع هذا لسنا مستعدين لمواصلة الحملات، بل نريد الانتصار فيها ونحتاج إلى قطع الكهرباء عن لبنان، نحتاج إلى العودة إلى القتال المكثف"، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وتتواصل العمليات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ذكرت هيئة البث العبرية أن مسيرتان انفجرتا في قاعدة عسكرية وببلدة بالجليل الغربي واندلع حريق في أحد الموقعين.

وذكر حزب الله: استهدفنا بمسيرة مربض مدفعية لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان.