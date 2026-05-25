3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

نفذت مسيرات إسرائيلية صباح اليوم / الاثنين / ثلاث غارات متتالية استهدفت آليات مدنية على عدد من الطرقات في منطقة النبطية، مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وفق الحصيلة الأولية. واستهدفت الغارة الأولى سيارة على أوتوستراد كفررمان - الجرمق، فيما طالت الغارة الثانية سيارة أخرى على طريق الجرمق - الخردلي.

كما شنت المسيرات الإسرائيلية غارة ثالثة استهدفت دراجة نارية على أوتوستراد كفررمان - الجرمق قرب أحد الفنادق، وسط حالة من الهلع في المنطقة وتحليق مكثف للطيران المسير الاسرائيلي في الأجواء.

وأفادت الأنباء باستشهاد ثلاثة لبنانيين جراء هذه الاستهدافات، فيما حضرت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الأماكن المستهدفة وعملت على نقل الضحايا ورفع الأضرار، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا أمنيا متصاعدا نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات الجنوب.