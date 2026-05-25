الخارجية الإيرانية: نتفاوض لإنهاء الحرب ولا نبحث المسائل النووية حاليا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إنا نتفاوض لإنهاء الحرب ولا نبحث المسائل النووية حاليا.

وتلقى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية، والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة.



مباحثات عمانية إيرانية



كما أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان في الممرات الدولية.