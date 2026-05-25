قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك ثروات معدنية ومحجرية ضخمة
الخارجية الأمريكية تحذر: فشل نووي جديد يفتح الباب أمام تصعيد خطير مع إيران
مدبولي يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج
مفاوضات إيران تربك أمريكا وتقلق إسرائيل.. وسط سباق الاتفاق والحرب
تعرف على أعمال يوم التروية في مناسك الحج.. هذا كل ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام
رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في المنتزة بالإسكندرية
وقف الحرب وحل أزمة مضيق هرمز .. هل تنتهي الخلافات بين أمريكا وإيران؟
دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء
أول رد رسمي من الكنيسة الأرثوذكسية على أنباء تخفيض صوم الرسل
صن دوانز بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكى
المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية
أحمد سيد زيزو: دوري الأبطال هو عنوان نجاح الأهلي الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة
اسعار شرائح الكهرباء الجديدة
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بعد أزمة العدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تثبيت أسعار كافة الشرائح حتى 2000 كيلو وات مع تطبيق زيادة بنسبة 16% على من يزيد عن ذلك.

زيادة جديدة في أسعار شرائح وفواتير الكهرباء خلال أيام.. مصدر يكشف التفاصيل | مصراوى

أسعار شرائح الكهرباء (استهلاك منزلي)


1-  تثبيت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات  (68 قرشا)
2- تثبيت الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (78 قرشا).

- المستهلك من 101 إلى الف  ك.و.س/شهر كالاتى :
3- تثبيت الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- تثبيت الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- تثبيت الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالاتى :
6- تثبيت الشريحة السادسة من صفر حتى  1000 كيلو وات (210 قروش).

7-تثبيت الشريحة السابعة، من صفر الى 2000 كيلو وات ساعة (223 قرشا).

8- من صفر لأكثر من 2000 كيلو وات ساعة تطبق زيادة 16% بواقع 258 قرشا لكل كيلو وات .

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي


أسعار شرائح الكهرباء (استهلاك تجاري)

كما قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%. 


- الشريحة الأولى: 1–100 كيلووات: 1.62 جنيه

- الشريحة الثانية: 1–250 كيلووات: 2.16 جنيه

- الشريحة الثالثة: 1–600 كيلووات: 2.64 جنيه

- الشريحة الرابعة: 1–1000 كيلووات: 2.74 جنيه

- الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 كيلووات: 2.79 جنيه

سعر محاسبة العداد الكودي

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية مسبقة الدفع، تم توحيد سعر المحاسبة ليصبح 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المعتاد، حيث يتم احتساب كامل الاستهلاك بسعر موحد.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، أن هذا النظام يطبق على العدادات الكودية الخاصة بالمخالفات أو الوحدات غير المقننة، وذلك ضمن خطة تنظيم أوضاع المشتركين وترشيد الدعم.

ويعتمد العداد التقليدي على نظام الشرائح المتدرجة، بما يمنح دعماً نسبياً للاستهلاك المحدود، بينما يتم محاسبة العداد الكودي بسعر موحد أعلى نسبيًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستهلاك مقارنة بالعدادات المنزلية العادية.

شكاوى من خصومات مفاجئة بعد شحن عداد الكهرباء .. ومصادر تكشف السبب -جريدة المال

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يشترط لإتمام عملية التحويل ما يلي:

  • الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة.
  • عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية.
  • سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية ضمن المنظومة الرسمية لضمان دقة المحاسبة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

خطوات التحول من عداد كودي إلى عداد قانوني

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، بما يتيح الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل، وجاءت كالتالي:

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
  • إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
  • شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح (نموذج 8).
  • توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.
أسعار شرائح الكهرباء شرائح الكهرباء اسعار الكهرباء الجديدة زيادة اسعار شرائح الكهرباء العدادات الكودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

زيادة المعاشات2026

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

ترشيحاتنا

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

حارس معبد ابو سمبل

أول تعليق من حارس معبد أبو سمبل بعد تصدره الترند: بحب التصوير والسائحة انبهرت بالمكان

حجاج السياحة

بمشاركة كبار الدعاة.. تكثيف الندوات التوعوية لحجاج السياحة

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد