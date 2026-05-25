بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بعد أزمة العدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تثبيت أسعار كافة الشرائح حتى 2000 كيلو وات مع تطبيق زيادة بنسبة 16% على من يزيد عن ذلك.

أسعار شرائح الكهرباء (استهلاك منزلي)



1- تثبيت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)

2- تثبيت الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).

- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :

3- تثبيت الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)

4- تثبيت الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)

5- تثبيت الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالاتى :

6- تثبيت الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).

7-تثبيت الشريحة السابعة، من صفر الى 2000 كيلو وات ساعة (223 قرشا).

8- من صفر لأكثر من 2000 كيلو وات ساعة تطبق زيادة 16% بواقع 258 قرشا لكل كيلو وات .



أسعار شرائح الكهرباء (استهلاك تجاري)

كما قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.



- الشريحة الأولى: 1–100 كيلووات: 1.62 جنيه

- الشريحة الثانية: 1–250 كيلووات: 2.16 جنيه

- الشريحة الثالثة: 1–600 كيلووات: 2.64 جنيه

- الشريحة الرابعة: 1–1000 كيلووات: 2.74 جنيه

- الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 كيلووات: 2.79 جنيه

سعر محاسبة العداد الكودي

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية مسبقة الدفع، تم توحيد سعر المحاسبة ليصبح 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المعتاد، حيث يتم احتساب كامل الاستهلاك بسعر موحد.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، أن هذا النظام يطبق على العدادات الكودية الخاصة بالمخالفات أو الوحدات غير المقننة، وذلك ضمن خطة تنظيم أوضاع المشتركين وترشيد الدعم.

ويعتمد العداد التقليدي على نظام الشرائح المتدرجة، بما يمنح دعماً نسبياً للاستهلاك المحدود، بينما يتم محاسبة العداد الكودي بسعر موحد أعلى نسبيًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستهلاك مقارنة بالعدادات المنزلية العادية.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يشترط لإتمام عملية التحويل ما يلي:

الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة.

عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية.

سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية ضمن المنظومة الرسمية لضمان دقة المحاسبة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

خطوات التحول من عداد كودي إلى عداد قانوني

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، بما يتيح الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل، وجاءت كالتالي: