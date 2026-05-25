يعيش حالة نفسية صعبة | نجم الأهلي ينوي الرحيل والمارد الأحمر معندوش مانع

يبدو أن مستقبل محمد شريف مع الأهلي بات محل شك كبير، بعدما كشفت تقارير صحفية عن دراسة اللاعب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تراجع مستواه الفني والضغوط الجماهيرية التي تعرض لها خلال الموسم الحالي.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن محمد شريف يعيش حالة نفسية صعبة بسبب ابتعاده عن مستواه المعروف، رغم حصوله على فرص للمشاركة الأساسية مع الفريق، وهو ما دفعه للتفكير بجدية في خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة استعادة الثقة والتألق من جديد.

الموافقة على الرحيل

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الأهلي لا تمانع فكرة رحيل اللاعب، خاصة مع وجود اتجاه قوي داخل النادي لتدعيم الخط الأمامي بصفقات هجومية جديدة، من بينها مهاجم أجنبي ومهاجم محلي خلال الموسم المقبل.

ويرتبط محمد شريف بعقد ممتد مع الأهلي، إلا أن الأيام المقبلة قد تشهد حسم موقفه النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل، في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.