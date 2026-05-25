الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد شوارع وميادين المدينة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بجولة تفقدية موسعة بمدينة الأقصر، للوقوف على استعدادات المدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث تفقد خلالها عدداً من الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وبدأت الجولة من شارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية، مرورًا بشارع التليفزيون، ثم ميدان صلاح الدين وشارع عبد المنعم العديسي، وصولاً إلى ميدان المحطة وشارع سعد زغلول، ثم ميدان سيدي أبو الحجاج وميدان مرحبا، متجهاً إلى كورنيش النيل، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وأعمال التجميل والتطوير الجارية بالشوارع والميادين.

وتابع محافظ الأقصر خلال الجولة أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بصورة مستمرة، مع التأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين والزائرين خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية لكافة القطاعات الخدمية، من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بمحافظة الأقصر، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى.

