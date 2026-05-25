افتتاح الجلسة التعريفية لمنصة «حافز» لدعم وتمويل القطاع الخاص بالأقصر

نائب محافظ الأقصر يفتتح الجلسة التعريفية لمنصة «حافز» لدعم وتمويل القطاع الخاص
نائب محافظ الأقصر يفتتح الجلسة التعريفية لمنصة «حافز» لدعم وتمويل القطاع الخاص
شمس يونس

أعلنت محافظة الاقصر انه في إطار جهود وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الرامية إلى تمكين دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وسد الفجوة المعلوماتية بين القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، من خلال التوسع في التعريف بفرص التمويل وأدوات الدعم الفني المتاحة عبر شركاء التنمية، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الفرص التنموية والتمويلية المتاحة، انطلقت الجولات التعريفية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وكانت وزارة الخارجية قد أطلقت، في 10 مايو الجاري، الجولات التعريفية للمنصة بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، وممثلي القطاع الخاص، وجمعيات رجال الأعمال، وممثلي اتحاد بنوك مصر، بهدف تعريف شركات القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بآليات التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة عبر المنصة.

وشهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أولى هذه الجولات التعريفية، والتي أقيمت بأحد فنادق المحافظة، حيث افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات الجلسة التعريفية، بحضور ممثلي شركاء التنمية الدوليين، والدعم الفني للاتحاد الأوروبي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية بالمحافظة.

وتهدف الجلسات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمحافظة، ودعم الشركات التي تمتلك خططًا واضحة للتوسع أو تنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي، إلى جانب تعريف المشاركين بأدوات التمويل وآليات الربط مع شركاء التنمية الدوليين.
وتُنظم هذه الجلسات بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، في إطار البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبالتعاون مع برنامج الدعم الفني المقدم من الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت ورشة العمل شرح أدوات الدعم غير المالي المقدمة من شركاء التنمية الدوليين، والمنح والخدمات الاستشارية، وآليات تطوير المقترحات بما يشمل أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تصنيف شركاء التنمية وفق القطاعات المختلفة.

كما تناولت الجلسة شرح الجوانب القانونية والامتثال وإجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالتمويل، بما يشمل متطلبات التحالفات والاتفاقيات، والمؤشرات التحذيرية المرتبطة بعمليات التمويل.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية منصة «حافز» في توفير المعلومات والفرص التمويلية والاستشارية للشركات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

