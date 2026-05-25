ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في الأقصر

نجحت الرقابة التموينية بمحافظة الأقصر في ضبط طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمستودعات قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وتعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفات التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة وسلامة السلع الغذائية.

قاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية وعبدالعظيم النوبي أبو الوفا كبير مفتشي المديرية وشريف أحمد سعد المفتش بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمستودعات داخل أحد التروسيكلات أثناء محاولة تهريبه تمهيدًا لإعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.