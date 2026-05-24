جامعة الأقصر: قطع موفرة للمياه لترشيد الاستهلاك وتعزيز التحول الأخضر

شمس يونس

نفذ المكتب الأخضر بجامعة الاقصر، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مبادرة لتركيب قطع موفرة تسهم في تنظيم وترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى نحو 75%.

وشملت المبادرة تركيب القطع بعدد من المدن الجامعية وبعض كليات الجامعة، في إطار جهود الجامعة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المجتمع الجامعي.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في ترشيد استهلاك المياه، وضمن خطة جامعة الأقصر للتحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تبني حلول وممارسات عملية تدعم الاستخدام الرشيد للموارد.

وأكدت رئيس الجامعة حرص جامعة الأقصر على تعزيز المبادرات البيئية التي تسهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، باعتبارها أحد أهم الموارد الحيوية، مشيرة إلى أن الجامعة تواصل دعم البرامج والمشروعات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشارك في تنفيذ المبادرة من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المهندسة أماني مدني مستشار العلاقات العامة والإعلام، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية المستدامة وترسيخ الممارسات البيئية الإيجابية.

