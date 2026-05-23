ضبط نصف طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص بإسنا جنوب الاقصر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتدليس.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين إسنا بقيادة أحمد طه مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط نصف طن من ملح الطعام مجهول المصدر داخل أحد المخازن غير المرخصة بمدينة إسنا.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.