الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مياه الأقصر ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

شمس يونس

أعلن اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر  أن استعدادات العيد تشمل العديد من القطاعات والادارات المختلفة بالشركة والتى تعمل على مدار ٢٤ ساعة بشكل متواصل، حيث يتم رفع درجة الإستعداد إلى الدرجة القصوى
ومنها قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير وقطاع المعامل والجوده ومنظومة عمليات الخط الساخن. 

و تشمل  متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر .


و متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة، وغرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ تعمل علي مدار الساعة، حيث تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن من أنظمة العمل وأجهزة الإستقبال والإتصال خلال ال 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي  “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

وإجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات ومتابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ومحولات الديزل فى حال إنقطاع الكهرباء.

وأضاف أنه يتم متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي والتنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية وإبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.

كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة ) والإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة،
و زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر ، والمحاسبة فى حال التكرار.

والتواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى إنقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

وناشدت الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الإتصال والإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125
فى حال حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه على الرقم المجاني 125 من أى هاتف محمول – أو أرقام  0952282406 –  01147999752

