المئات يشيعون جثامين 4 ضحايا حادث صحراوي إسنا الغربي في الأقصر

شيّع المئات من أهالي قرية باويل التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، جثامين ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس بالطريق الصحراوي الغربي، بين سيارة أجرة وجرار زراعي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وخرجت الجنازات وسط حالة كبيرة من الحزن بين الأهالي، حيث ودعت القرية أبناءها الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وهم: قناوي فاروق علي حسين، و بلال عبدالستار جاد الرب جمعة، و مضيف عدلي الطاهر خليل، و أبو ضيف عبدالعال محمد علي حسن.

وشهدت مراسم التشييع مشاركة واسعة من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقة الجثامين إلى مثواها الأخير، داعين للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل.

وكان الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا قد شهد أمس حادث تصادم مروع بين سيارة أجرة وجرار زراعي بالقرب من قرية باويل، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.