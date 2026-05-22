تمويل 2398 مشروعاً للشباب بـ 637 مليون جنيه في إسنا بالأقصر

أعلن اللواء أحمد أنور الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر عن تحقيق إدارة مشروعك التابعة لمجلس المدينة نتائج مميزة في تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المركز.

وأوضح ممدوح مصطفى محمد مدير إدارة مشروعك بإسنا أن الإدارة نجحت في تنفيذ 2398 مشروعًا بإجمالي تمويلات بلغت 637 مليونًا و837 ألفًا و944 جنيهًا مما ساهم في توفير 7193 فرصة عمل جديدة بمختلف القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية داخل مركز إسنا، وذلك منذ انطلاق - المبادرة فى شهر مارس من العام ٢٠١٥ وحتى الوقت الحالي.

وأكد رئيس مدينة إسنا أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الشباب اقتصاديًا من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات تحقق لهم مصدر دخل ثابت وتسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر، مشيرا إلى أن مجلس مدينة إسنا يواصل تقديم الدعم والتسهيلات للراغبين في الاستفادة من مبادرة مشروعك تنفيذًا لخطة الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب داخل القرى والمدن.