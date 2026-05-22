قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز
1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
خبير فضاء: مهمة «سمايل» الصينية الأوروبية خطوة مهمة لحماية الأقمار الصناعية من التوهجات الشمسية
مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية
وزير خارجية أمريكا: المفاوضات مع إيران تشهد تقدمًا ملحوظًا ولم نصل إلى إتفاق
نبوءة عمرها 66 عامًا تعود.. هل يقترب العالم من "يوم القيامة" في 2026؟
شيكوبانزا: غضبت بعد استبدالي لأني كنت أرغب في إسعاد جماهير الزمالك
بدون الـ var.. مصر تواجه روسيا وديًا بطاقم جزائري استعدادًا للمونديال
كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
بعد 21 عاماً.. عائد من الموت يثير الجدل داخل أروقة الجهات الرسمية العراقية
الصحة العالمية: 12 إصابة بفيروس هانتا على سفينة رحلات بحرية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح للحفاظ على كفاءة بطارية السيارة في الصيف

بطارية السيارة
بطارية السيارة
عزة عاطف

تتعرض بطاريات السيارات خلال فترات الارتفاع القياسي في درجات الحرارة في الصيف لضغوط ميكانيكية وكيميائية هائلة تفوق بمراحل تلك التي تواجهها في فصل الشتاء؛ حيث يفاجأ الكثير من قائدو المركبات بتعطل البطارية تمامًا وتوقفها عن العمل في منتصف النهار عندما تصل درجة الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية. 

ويأتي اتباع طرق الفحص المنزلي البسيطة وتطبيق خطوات الحماية الاستباقية كحل مثالي لتجنب مواقف التعطل المفاجئة على الطرقات السريعة وضمان الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية للمركبة طوال الموسم.

التفاعلات الكيميائية المتسارعة تحت وطأة الحرارة تضاعف معدلات التآكل والجهد

يعود السبب الرئيسي وراء تزايد معدلات تلف وبلى بطاريات السيارات في فصل الصيف إلى أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تسريع التفاعلات الكيميائية الداخلية بشكل مفرط وضار، وهو ما يتسبب في تبخر السائل الكهرومائي المحيط بالخلايا بمعدلات سريعة للغاية وينتج عنه دمار داخلي وتآكل شديد للأقطاب. 

وبالتوازي مع ذلك، يزداد العبء الكهربائي على البطارية نتيجة التشغيل المستمر والمكثف لمكيف الهواء، وأنظمة الصوت، والشواحن، مما يضع جهدًا إضافيًا يمنع الدينامو من إتمام عملية إعادة الشحن بالكفاءة القياسية المطلوبة.

خطوات منزلية ذكية لتقييم كفاءة البطارية عبر اختبار الإضاءة وفحص الأقطاب

لا يتطلب الاطمئنان على الحالة الفنية لبطارية السيارة امتلاك معدات فحص معقدة أو أدوات قياس رقمية باهظة، بل يمكن إتمام ذلك عبر خطوات منزلية بسيطة تبدأ بإجراء اختبار الحمل التقريبي؛ وذلك عن طريق تشغيل المصابيح الأمامية للمركبة بكامل طاقتها دون إدارة المحرك لمدة تتراوح بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة، فإذا لوحظ خفوت وهبوط شديد في شدة الإضاءة عند محاولة تشغيل المحرك بعد ذلك، فإن ذلك يعد مؤشرًا مباشرًا على ضعف الخلايا. 

كما يجب مراقبة أي أصوات نقر سريعة ومتتالية عند تدوير المفتاح، وفحص الأقطاب بانتظام لرصد أي تراكمات لمسحوق أبيض أو مخضر يعيق تدفق التيار.

منع الأملاح الكيميائية وتنظيف أطراف التوصيل بمحلول بيكربونات الصوديوم

تتطلب حماية البطارية من التآكل إجراء صيانة دورية بسيطة تضمن إزالة الطبقات العازلة الناتجة عن أبخرة الأحماض المتصاعدة، حيث يمكن تنظيف أطراف التوصيل والمشابك الحديدية برفق باستخدام فرشاة أسنان قديمة ومحلول مكون من الماء ومسحوق بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)، ثم تجفيفها جيدًا وإعادة ربطها بإحكام لضمان استقرار التيار الكهربائي. 

ويسهم هذا الإجراء الوقائي البسيطة في إطالة العمر الافتراضي لجميع المكونات الداخلية والخارجية للمركبة، ويحمي الاستثمارات المالية لأصحاب السيارات من التآكل بفعل العوامل الجوية المتطرفة.

قواعد الاصطفاف الذكي وتخفيف الأحمال الكهربائية بحلول عام 2027

تكتمل منظومة الحماية الصيفية عبر تبني سلوكيات قيادة ذكية، أبرزها الحرص التام على ركن السيارة في أماكن مظللة أو مغطاة للحد من تأثير أشعة الشمس المباشرة على غطاء المحرك، مع تجنب تشغيل الملحقات الكهربائية مثل شاشات العرض والمكيف قبل إدارة المحرك بشكل كامل لتفادي سحب تيارات عالية من البطارية وهي في حالة السكون. 

ويتوقع خبراء قطاع المحركات أن تشهد مراكز الخدمة المعتمدة في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية إقبالاً متزايدًا من قِبل المستهلكين الراغبين في فحص زجاج مركباتهم وتركيب عوازل متطورة، وسط توجهات تقنية لإنتاج أجيال جديدة من البطاريات الذكية المقاومة للحرارة العالية. 

طرق فحص بطارية السيارة حماية محرك السيارة أسعار بطاريات السيارات أسباب تلف بطارية السيارة بطارية السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

سعر الذهب

بعد ساعة من التعاملات.. عيار 21 يتراجع 15 جنيها في الصاغة

مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة للمياه تنتهي من تنفيذ ورش تأهيل المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي

جانب من الجولة

وزير التخطيط خلال زيارته لبورسعيد: 200 مليون جنيه للانتهاء من إنشاء إستاد المصري الجديد

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد