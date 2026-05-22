نصائح للحفاظ على كفاءة بطارية السيارة في الصيف

تتعرض بطاريات السيارات خلال فترات الارتفاع القياسي في درجات الحرارة في الصيف لضغوط ميكانيكية وكيميائية هائلة تفوق بمراحل تلك التي تواجهها في فصل الشتاء؛ حيث يفاجأ الكثير من قائدو المركبات بتعطل البطارية تمامًا وتوقفها عن العمل في منتصف النهار عندما تصل درجة الحرارة الخارجية إلى 40 درجة مئوية.

ويأتي اتباع طرق الفحص المنزلي البسيطة وتطبيق خطوات الحماية الاستباقية كحل مثالي لتجنب مواقف التعطل المفاجئة على الطرقات السريعة وضمان الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية للمركبة طوال الموسم.

التفاعلات الكيميائية المتسارعة تحت وطأة الحرارة تضاعف معدلات التآكل والجهد

يعود السبب الرئيسي وراء تزايد معدلات تلف وبلى بطاريات السيارات في فصل الصيف إلى أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تسريع التفاعلات الكيميائية الداخلية بشكل مفرط وضار، وهو ما يتسبب في تبخر السائل الكهرومائي المحيط بالخلايا بمعدلات سريعة للغاية وينتج عنه دمار داخلي وتآكل شديد للأقطاب.

وبالتوازي مع ذلك، يزداد العبء الكهربائي على البطارية نتيجة التشغيل المستمر والمكثف لمكيف الهواء، وأنظمة الصوت، والشواحن، مما يضع جهدًا إضافيًا يمنع الدينامو من إتمام عملية إعادة الشحن بالكفاءة القياسية المطلوبة.

خطوات منزلية ذكية لتقييم كفاءة البطارية عبر اختبار الإضاءة وفحص الأقطاب

لا يتطلب الاطمئنان على الحالة الفنية لبطارية السيارة امتلاك معدات فحص معقدة أو أدوات قياس رقمية باهظة، بل يمكن إتمام ذلك عبر خطوات منزلية بسيطة تبدأ بإجراء اختبار الحمل التقريبي؛ وذلك عن طريق تشغيل المصابيح الأمامية للمركبة بكامل طاقتها دون إدارة المحرك لمدة تتراوح بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة، فإذا لوحظ خفوت وهبوط شديد في شدة الإضاءة عند محاولة تشغيل المحرك بعد ذلك، فإن ذلك يعد مؤشرًا مباشرًا على ضعف الخلايا.

كما يجب مراقبة أي أصوات نقر سريعة ومتتالية عند تدوير المفتاح، وفحص الأقطاب بانتظام لرصد أي تراكمات لمسحوق أبيض أو مخضر يعيق تدفق التيار.

منع الأملاح الكيميائية وتنظيف أطراف التوصيل بمحلول بيكربونات الصوديوم

تتطلب حماية البطارية من التآكل إجراء صيانة دورية بسيطة تضمن إزالة الطبقات العازلة الناتجة عن أبخرة الأحماض المتصاعدة، حيث يمكن تنظيف أطراف التوصيل والمشابك الحديدية برفق باستخدام فرشاة أسنان قديمة ومحلول مكون من الماء ومسحوق بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)، ثم تجفيفها جيدًا وإعادة ربطها بإحكام لضمان استقرار التيار الكهربائي.

ويسهم هذا الإجراء الوقائي البسيطة في إطالة العمر الافتراضي لجميع المكونات الداخلية والخارجية للمركبة، ويحمي الاستثمارات المالية لأصحاب السيارات من التآكل بفعل العوامل الجوية المتطرفة.

قواعد الاصطفاف الذكي وتخفيف الأحمال الكهربائية بحلول عام 2027

تكتمل منظومة الحماية الصيفية عبر تبني سلوكيات قيادة ذكية، أبرزها الحرص التام على ركن السيارة في أماكن مظللة أو مغطاة للحد من تأثير أشعة الشمس المباشرة على غطاء المحرك، مع تجنب تشغيل الملحقات الكهربائية مثل شاشات العرض والمكيف قبل إدارة المحرك بشكل كامل لتفادي سحب تيارات عالية من البطارية وهي في حالة السكون.

ويتوقع خبراء قطاع المحركات أن تشهد مراكز الخدمة المعتمدة في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية إقبالاً متزايدًا من قِبل المستهلكين الراغبين في فحص زجاج مركباتهم وتركيب عوازل متطورة، وسط توجهات تقنية لإنتاج أجيال جديدة من البطاريات الذكية المقاومة للحرارة العالية.