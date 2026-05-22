كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة تتعلق بأسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، جاء الإعلان عن الكشف البترولي الجديد في الصحراء الغربية ليمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية ورسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين. ويرى الدكتور رمضان معن أن هذا الكشف يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرة الدولة على دعم مواردها الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

توقيت يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة

وأوضح الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية ادارة الاعمال جامعة طنطا، أن أهمية الكشف لا ترتبط فقط بحجم الاحتياطي المكتشف، بل تمتد إلى توقيت الإعلان عنه، خاصة مع سعي الدولة إلى تقليل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الوقود والطاقة. وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام تسهم بصورة مباشرة في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يدعم استقرار السوق المحلية ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل خلال السنوات الأخيرة على تعزيز قطاع الطاقة باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات وتوفير عوائد مستدامة، لافتًا إلى أن الاكتشافات الجديدة تمثل عنصر قوة حقيقي للاقتصاد الوطني.

ميزة اقتصادية تقلل التكاليف

وأضاف أن من أبرز النقاط الإيجابية في الكشف الجديد وقوعه بالقرب من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل، وهو ما يحقق وفورات اقتصادية كبيرة مقارنة بالاكتشافات البعيدة التي تتطلب إنشاء شبكات وخدمات جديدة بتكاليف مرتفعة.

وأكد أن قرب مناطق الإنتاج من التسهيلات الحالية يسرّع عمليات التنمية والإنتاج، بما يسمح بدخول الغاز والزيت الخام إلى منظومة التشغيل في وقت أسرع، الأمر الذي يرفع من العائد الاقتصادي للدولة والشركات الشريكة خلال فترة زمنية قصيرة.

رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب

ويرى الدكتور رمضان معن أن الكشف الجديد يحمل أيضًا دلالات إيجابية للمستثمرين الأجانب، إذ يعكس استمرار امتلاك قطاع الطاقة المصري لفرص واعدة قادرة على جذب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجالات البحث والاستكشاف.

وأوضح أن نجاح الدولة في تقديم تسهيلات وحوافز استثمارية خلال السنوات الماضية ساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، مؤكدًا أن استمرار الاكتشافات الجديدة يمنح القطاع مزيدًا من الزخم ويشجع على ضخ استثمارات إضافية في المستقبل.

انعكاسات مباشرة على الاقتصاد وفرص العمل

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا الكشف لن تتوقف عند زيادة الإنتاج فقط، بل ستمتد إلى دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنمية والتشغيل المختلفة.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي تساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الميزان التجاري ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد المالية إلى قطاعات تنموية أخرى.

مصر ومكانتها كمركز إقليمي للطاقة

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور رمضان معن أن استمرار تحقيق اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط يعزز من فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل امتلاكها بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا متميزًا.

وأوضح أن هذه الاكتشافات تدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة صادرات الغاز والبترول وتعظيم القيمة المضافة من قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، ويعزز من مكانة مصر على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.