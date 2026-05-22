قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في مضيق هرمز
1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
خبير فضاء: مهمة «سمايل» الصينية الأوروبية خطوة مهمة لحماية الأقمار الصناعية من التوهجات الشمسية
مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية
وزير خارجية أمريكا: المفاوضات مع إيران تشهد تقدمًا ملحوظًا ولم نصل إلى إتفاق
نبوءة عمرها 66 عامًا تعود.. هل يقترب العالم من "يوم القيامة" في 2026؟
شيكوبانزا: غضبت بعد استبدالي لأني كنت أرغب في إسعاد جماهير الزمالك
بدون الـ var.. مصر تواجه روسيا وديًا بطاقم جزائري استعدادًا للمونديال
كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر
بعد 21 عاماً.. عائد من الموت يثير الجدل داخل أروقة الجهات الرسمية العراقية
الصحة العالمية: 12 إصابة بفيروس هانتا على سفينة رحلات بحرية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كنز جديد يظهر للنور | عوائد بالمليارات تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة تتعلق بأسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، جاء الإعلان عن الكشف البترولي الجديد في الصحراء الغربية ليمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية ورسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين. ويرى الدكتور رمضان معن أن هذا الكشف يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرة الدولة على دعم مواردها الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

توقيت يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة

وأوضح الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية ادارة الاعمال جامعة طنطا، أن أهمية الكشف لا ترتبط فقط بحجم الاحتياطي المكتشف، بل تمتد إلى توقيت الإعلان عنه، خاصة مع سعي الدولة إلى تقليل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الوقود والطاقة. وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام تسهم بصورة مباشرة في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يدعم استقرار السوق المحلية ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل خلال السنوات الأخيرة على تعزيز قطاع الطاقة باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات وتوفير عوائد مستدامة، لافتًا إلى أن الاكتشافات الجديدة تمثل عنصر قوة حقيقي للاقتصاد الوطني.

ميزة اقتصادية تقلل التكاليف

وأضاف أن من أبرز النقاط الإيجابية في الكشف الجديد وقوعه بالقرب من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل، وهو ما يحقق وفورات اقتصادية كبيرة مقارنة بالاكتشافات البعيدة التي تتطلب إنشاء شبكات وخدمات جديدة بتكاليف مرتفعة.

وأكد أن قرب مناطق الإنتاج من التسهيلات الحالية يسرّع عمليات التنمية والإنتاج، بما يسمح بدخول الغاز والزيت الخام إلى منظومة التشغيل في وقت أسرع، الأمر الذي يرفع من العائد الاقتصادي للدولة والشركات الشريكة خلال فترة زمنية قصيرة.

رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب

ويرى الدكتور رمضان معن أن الكشف الجديد يحمل أيضًا دلالات إيجابية للمستثمرين الأجانب، إذ يعكس استمرار امتلاك قطاع الطاقة المصري لفرص واعدة قادرة على جذب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجالات البحث والاستكشاف.

وأوضح أن نجاح الدولة في تقديم تسهيلات وحوافز استثمارية خلال السنوات الماضية ساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، مؤكدًا أن استمرار الاكتشافات الجديدة يمنح القطاع مزيدًا من الزخم ويشجع على ضخ استثمارات إضافية في المستقبل.

انعكاسات مباشرة على الاقتصاد وفرص العمل

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا الكشف لن تتوقف عند زيادة الإنتاج فقط، بل ستمتد إلى دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنمية والتشغيل المختلفة.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي تساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الميزان التجاري ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد المالية إلى قطاعات تنموية أخرى.

مصر ومكانتها كمركز إقليمي للطاقة

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور رمضان معن أن استمرار تحقيق اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط يعزز من فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل امتلاكها بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا متميزًا.

وأوضح أن هذه الاكتشافات تدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة صادرات الغاز والبترول وتعظيم القيمة المضافة من قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، ويعزز من مكانة مصر على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

وزارة البترول مصر الثروة المعدنية غاز الإنتاج الطاقة الإنتاج المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

سعر الذهب

بعد ساعة من التعاملات.. عيار 21 يتراجع 15 جنيها في الصاغة

مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة للمياه تنتهي من تنفيذ ورش تأهيل المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي

جانب من الجولة

وزير التخطيط خلال زيارته لبورسعيد: 200 مليون جنيه للانتهاء من إنشاء إستاد المصري الجديد

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد