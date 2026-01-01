قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
كشف بترولي وغازي بالصحراء الغربية بحجم 1650برميل و19مليون قدم يوميا

كشفت القاهرة الاخبارية، أن شركة "عجيبة للبترول" أعلنت عن تحقيق نجاح جديد بحفر بئرين بمنطقة امتيازها في الصحراء الغربية، وهما البئران "درة-36" و"غرب ياسمين-3".

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن النتائج الأولية للاختبارات كشفت عن مؤشرات تدفق "مبشرة"، حيث بلغ إجمالي الإنتاج المجمع للبئرين نحو 1650 برميلًا من الزيت الخام يوميًا، بالإضافة إلى نحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

وأشارت إلى أن الحفر تم في التكوينات الجيولوجية العميقة المعروفة بـ"الخطاطبة" و"المساجد" باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي لضمان أعلى كفاءة اقتصادية.

وذكرت وزارة البترول المصرية أن فرق العمل بشركة "عجيبة" تعمل حاليًا على تكثيف الجهود للإسراع بربط البئرين الجدد بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة، لضمان دخولهما على خريطة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الشركة أن هذا النجاح يأتي تتويجًا لتطبيق الأساليب التكنولوجية المتطورة في عمليات تنمية الآبار، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز موارد مصر من الثروة البترولية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

امام وخطيب الزمالك

خطيب مسجد الزمالك يكشف سبب انتقاله لإمامة مسجد الأهلي بالشيخ زايد

الزمالك

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في كأس عاصمة مصر

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

