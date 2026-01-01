كشف بترولي وغازي بالصحراء الغربية بحجم 1650برميل و19مليون قدم يوميا

كشفت القاهرة الاخبارية، أن شركة "عجيبة للبترول" أعلنت عن تحقيق نجاح جديد بحفر بئرين بمنطقة امتيازها في الصحراء الغربية، وهما البئران "درة-36" و"غرب ياسمين-3".

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن النتائج الأولية للاختبارات كشفت عن مؤشرات تدفق "مبشرة"، حيث بلغ إجمالي الإنتاج المجمع للبئرين نحو 1650 برميلًا من الزيت الخام يوميًا، بالإضافة إلى نحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

وأشارت إلى أن الحفر تم في التكوينات الجيولوجية العميقة المعروفة بـ"الخطاطبة" و"المساجد" باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي لضمان أعلى كفاءة اقتصادية.

وذكرت وزارة البترول المصرية أن فرق العمل بشركة "عجيبة" تعمل حاليًا على تكثيف الجهود للإسراع بربط البئرين الجدد بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة، لضمان دخولهما على خريطة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الشركة أن هذا النجاح يأتي تتويجًا لتطبيق الأساليب التكنولوجية المتطورة في عمليات تنمية الآبار، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز موارد مصر من الثروة البترولية وتقليل الفجوة الاستيرادية.