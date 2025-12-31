وزير البترول يكرم رئيس القابضة للبتروكيماويات لانتهاء فترة عمله

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم تسليم وتسلم رئاسة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، بين المهندس إبراهيم مكي، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الذي يبدأ مهام عمله اعتبارًا من غدٍ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والشركات التابعة لها.



وخلال اللقاء، قام وزير البترول والثروة المعدنية بتكريم المهندس إبراهيم مكي تقديرًا لفترة قيادته للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ولتاريخه المهني المتميز بقطاع البترول.

وفي ذات السياق، أشاد الوزير بأداء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، الذي اتسم بالاحترافية والحرص على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، بما يسهم في توطين صناعة العديد من المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها، وما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.



كما قدم وزير البترول والثروة المعدنية التهنئة للكيميائي علاء الدين عبد الفتاح بمناسبة توليه رئاسة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، واستكمال مسيرة العمل الناجحة، مؤكدًا أن قطاع البتروكيماويات سيشهد مرحلة تطور كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.



من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم مكي عن خالص شكره وتقديره للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على هذا التكريم في ختام مسيرته العملية بقطاع البترول، مشيرًا إلى أن القطاع شهد طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نجح خلالها في استعادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وهو ما أسهم بدوره في دعم قطاع البتروكيماويات الذي يمثل أحد المصادر الهامة لتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.